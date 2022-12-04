При пожаре в Ижевске эвакуировали 30 человек

В Ижевске на улице Ильфата Закирова 3 декабря загорелся многоквартирный жилой дом Фото: Мария Бакланова

В Ижевске на улице Ильфата Закирова 3 декабря загорелся многоквартирный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

«Прибывшие на место пожарные-спасатели эвакуировали 30 человек, в том числе 3 детей. При пожаре никто не пострадал. Однако был поврежден электрический духовой шкаф и имущество на 3 кв. м», – говорится в сообщении ведомства.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 9 серьезных пожаров. Основной причиной возгорания была неисправная проводка или бытовая техника.

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