Гороскоп на день: 5 декабря Близнецы ощутят потерю контроля, а Водолеи – страх

Жизнь всегда может измениться Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на понедельник.

ОВЕН

Рядом с вами окажется новый человек. Изначально грубые и неприятные отношения с ним перерастут в сильную духовную близость. Эти отношения помогут Овнам пережить дурные известия.

ТЕЛЕЦ

В жизни наступит белая полоса. Вам удастся занять достойное место в бизнесе. Но не забывайте уделять внимание семье. Вам необходимо придерживаться баланса между работой и домом.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас будет преследовать чувство явной потери контроля. Но все дело в вашей загруженности. Вам стоит пересмотреть планы и отказаться от их части, чтобы суметь урегулировать более насущные проблемы.

РАК

Кажется, что вас заманивают в ловушку, пользуясь вашей уязвимостью. Безвыходная ситуация, в которой вы окажетесь, серьезно повлияет на ваше ментальное состояние. Постарайтесь найти причину. У вас еще есть силы, чтобы устоять на краю.

ЛЕВ

Ваше желание заполучить больше власти обернется против вас. У вас появится амбициозный конкурент как в любовных делах, так и в бизнесе. Не стойте у него на пути.

ДЕВА

Вы найдете способ разрешить давнюю проблему. Самое время порадовать себя заслуженным отдыхом. Отправляйтесь на прогулку. Свежий воздух поможет вам расслабиться и очистить мысли.

ВЕСЫ

Близкие скрывают нечто важное. Вероятно, они таким образом стремятся уберечь вас от какого-то неприятного события. Доверьтесь им. Правда всплывет, когда придет время. Сейчас же вам стоит заняться более важными делами и разобраться в себе.

СКОРПИОН

В вашу душу придут покой и гармония. Маленькое счастье объявится на пороге вашего дома. Не упустите его. Мир желает вам добра.

СТРЕЛЕЦ

Отправляясь в дорогу, продумайте план действий. Сегодня есть вероятность, что все дела могут пойти наперекосяк просто из-за того, что вы не были достаточно организованы. Если желаете изменить ситуацию – заручитесь поддержкой надежного товарища. С его помощью вы сможете исполнить задуманное до конца.

КОЗЕРОГ

Желая увеличить свое материальное состояние, вы забудете о людях, что вас окружают. Это отвернет от вас финансовый поток. Если судьба даст вам что-то в этот день, будьте щедры и поделитесь даром с теми, от кого вы зависите на самом деле.

ВОДОЛЕЙ

В отношениях с вашей второй половинкой может наступить серьезный кризис. Ваши желания удержать возлюбленного исходят от страха потери, что зародился в вашей душе. Постарайтесь проанализировать свои проблемы, если хотите сохранить здоровую привязанность.

РЫБЫ

Судьба подкинет для вас сложную загадку. Будьте готовы к тому, что от ее решения изменится и ваше будущее. Оставайтесь честным с самим собой, тогда любой исход станет благоприятным для вас.

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