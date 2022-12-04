В питомниках Удмуртии выращивается более 64 миллиона сеянцев

Сеянцы будут использовать для восстановления лесов региона фото: пресс-служба главы и правительства республики.
Для проведения лесовосстановительных работ в питомниках Удмуртии выращивается более 64 миллионов сеянцев. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
Сейчас в 11 питомниках «Удмуртлеса» выращивается 51,1 миллиона сеянцев с открытой корневой системой. Среди них более 19,6 и 0,8 миллиона сеянцев – это ели и сосны соответственно.
Некоторые молодые деревья выращиваются арендаторами лесных участков самостоятельно. Сейчас в таких питомниках находится около 13,2 миллиона сеянцев, из которых около 5 миллионов уже смогли достигнуть необходимых стандартов качества.
В 2023 году все выращенные сеянцы будут использованы для восстановления лесов региона в рамках национального проекта «Экология». Всего планируется высадить деревья на площади не менее 10 тысяч гектаров.
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