Диетолог рассказал жителям Удмуртии, какое варенье самое полезное

По словам диетолога, варенье по рецепту наших мам и бабушек – не слишком полезное лакомство фото: архив «КП»–Ижевск

В беседе RT врач диетолог Антон Брыкин рассказал, что любимое многими с детства варенье по рецепту наших мам и бабушек – не слишком полезное лакомство. Во многом это связано с тем, что фрукты и ягоды при приготовлении подвергаются термической обработке, а значит, теряют многие полезные свойства. По его мнению, более полезными вариантами ягодного десерта можно считать «пятиминутки» и просто ягоды протертые с сахаром.

«Длительное тепловое воздействие разрушает в плодах биологически активные соединения и витамины. К примеру, аскорбиновую кислоту», – рассказал врач.

Помимо этого, он отметил, что не стоит длительно хранить варенье с косточками. Все дело в том, что в них находится природный гликозид, в состав которого входит синильная кислота. При попадании в организм она может вызвать сильное отравление.

Также отравление может вызвать варенье, на поверхности которого появилась плесень.

«Споры плесени, образовавшиеся на поверхности, проникают вглубь и выделяют микотоксины. Попадая в организм, они способны накапливаться и вызывать аллергические реакции», – отметил Антон Брыкин.

Кроме того, к минусам классического варенья он отнес то, что в него добавляют сахар в пропорции 1:1, что может серьезно навредить людям с диабетом и ожирением.

«Взрослым не рекомендуется употреблять более 100 г ягодной сладости в сутки, детям с трех лет – максимально 40 г, а малышам от года до трех лет – не больше одной-двух чайных ложек в день», – сообщил диетолог.

Любителям сладкого Антон Брыкин посоветовал обратить внимание на холодный способ приготовления тертых ягод с сахаром с последующей заморозкой и варенье-пятиминутка. Поскольку в них могут оставаться от 70% до 100% полезных веществ. Поскольку они не успеют разрушиться при приготовлении.

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