Запись к врачу через ИГИС в Ижевске закроют в декабре

Систему записи к врачу приводят к единому стандарту Фото: Амир Закиров

Со второй декады декабря жители Ижевска не смогут записаться к врачу через ИГГС. Как сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии, это связано с приведение системы записи к врачу к единому стандарту.

Сервисы Единого портала государственных услуг обновятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Уже в середине декабря ижевчане смогут записаться на прием через личный кабинет «Здоровье» ЕПГУ.

«Сейчас Минздравом Удмуртии разрабатывается собственный новый портал самозаписи к врачу, включающий в себя также информацию о всех посещениях медицинских организаций, результатах анализов. Мы постараемся, чтобы обновленный портал был удобным для пользователей. Просим граждан принять во внимание возможные технические неполадки при проведении работ в начале декабря», - сказала директор Республиканского медицинского информационно-аналитический центра Анастасия Утева.

Теперь жители Удмуртии смогут воспользоваться тремя способами записи на прием:

- через регистратуру больнице

- через личный кабинет Единого портала Госуслуг

- через сайт Регионального портала Госуслуг

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