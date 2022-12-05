Иван Черезов опроверг информацию о снятии биатлонистов из Удмуртии со всероссийских соревнований в Ханты-Мансийске

Удмуртские спортсмены все же поедут на соревнования
Фото: Архив КП
Сегодня в интернете распространилась информация о снятии спортсменов из Удмуртии со всероссийских соревнований в Ханты-Мансийске из-за отсутствия финансирования от республики. Зампредседателя Госсовета Удмуртии и руководитель региональной федерации биатлона Иван Черезов опроверг эту информацию.
Поездка действительно была под угрозой. Но за 2 недели до даты выезда Министерство спорта Удмуртии и региональное Министерство финансов решили этот вопрос.
«В рабочем порядке были проведена встреча и по ее итогам мы приняли решение, что ребята не должны страдать, обязательно ехать на соревнования. Та информация, которая вышла вчера-сегодня в СМИ с комментарием тренера, уже НЕ соответствует действительности. Почему он в субботу (3 декабря) сказал, что наши ребята вынуждены ехать домой – непонятно», – поделился Черезов.
Сейчас проблема уже решена. Спортсмены из Удмуртии примут участие во Всероссийских соревнованиях в Ханты-Мансийске и в последующих стартах.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Юниорская сборная Удмуртии по биатлону пропустит всероссийские соревнования из-за отсутствия финансирования
Прогноз погоды на неделю
Властям Ижевска пришлось отказаться от расширения улицы Авангардная