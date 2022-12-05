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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 10:44

Железнодорожник погиб от электротравмы во время работы в Удмуртии

Возбуждено уголовное дело
Софья Кель
Следователи устанавливают обстоятельства трагедии

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии

Фото: Алена Селезнева

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту гибели железнодорожника от электротравмы. Об этом сообщает пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Трагедия произошла вечером 4 октября на 8 пикете 1 123 км перегона железной дороги «Сарапул – Бугрыш». При проведении ремонтных работ мужчина получил смертельную травму.

Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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