Железнодорожник погиб от электротравмы во время работы в Удмуртии

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии Фото: Алена Селезнева

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту гибели железнодорожника от электротравмы. Об этом сообщает пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Трагедия произошла вечером 4 октября на 8 пикете 1 123 км перегона железной дороги «Сарапул – Бугрыш». При проведении ремонтных работ мужчина получил смертельную травму.

Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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