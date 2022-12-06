В Ижевске открыли мемориальную доску в честь директора механического завода Василия Чугуевского

Фото: администрация Ижевска

5 декабря в Ижевске прошел митинг, посвященный открытию мемориальной доски в честь директора механического завода Василия Чугуевского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Доску установили на доме, в котором жил Чугуевский, по адресу ул. Красноармейская дом № 171. Инициатором стал Межрегиональный общественный фонд им. М. Т. Калашникова. По словам его президента, работа над созданием началась еще в феврале этого года.

«Этот день и это событие останутся в истории нашего города – мы увековечиваем память великого руководителя, который своим примером показывал, как нужно жить и работать», – сказал заместитель Главы Администрации Ижевска по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Владимир Гуляев.

Чугуевский работал на заводе 40 лет, 22 из которых был директором. С его помощью заводу удалось значительно увеличить свой производственный потенциал. Участниками митинга стали коллеги и друзья экс-директора завода. Все они поделились своими воспоминаниями о нем.

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