Минздрав Удмуртии прокомментировал ситуацию с тараканами в ГКБ № 3

Пациентов переведут в другой корпус Фото: Амир Закиров

В палатах пациентов ГКБ № 3 в Ижевске ползают тараканы. Об этом сообщают ижевчане в соцсетях.

«Что бы вы понимали это не один какой то потеряшка, а прям стая. Я только убила 5 штук около своей кровати, боюсь представить что по факту. Здесь лежат маленькие детки, которым и так тяжело, а взрослые так погано с ним относятся», – пожаловалась пациентка этой больницы Светлана. Сейчас она лежит на лечении вместе с ребенком.

Минздрав никак не прокомментировал ситуацию с антисанитарией, но объяснил как планируется решить эту проблему.

«На данный момент завершается ремонт в детском инфекционном корпусе городской больницы № 3. Все пациенты в ближайшее время будут переведены туда», – пояснили в министерстве.

Также в старых корпусах больницы проведут дезинфекцию.

Отметим, что в детском инфекционном отделении ГКБ № 3 не проводили ремонт с 1972 года.

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