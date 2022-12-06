ИПОПАТ прокомментировало ситуацию с высадкой ребенка с удостоверением многодетной семьи из автобуса в Ижевске

Фото: паблик ВКонтакте Злой Ижевчанин

4 декабря в соцсетях появилась информация о том, что кондуктор из Ижевска высадила маленькую девочку из автобуса, не поверив в подлинность удостоверения многодетной семьи. ИПОПАТ взял эту ситуацию на контроль.

Девочка ехала в автобусе маршрута № 27. Кондуктор забрала у нее удостоверение, а после написала про это в своих соцсетях.

«Уважаемые родители, может, хватит подделывать документы, позор тем, кто так делает. Что ж вы своего ребенка так не любите и унижаете, купите обычный школьный проездной и пусть катается спокойно. Мне даже стыдно за таких родителей позорных, которые заставляют стыдиться своего ребенка и обманывать с малых лет», – сказала женщина.

Родители ребенка позвонили в ИПОПАТ и там им сказали лишь о том, что проездной можно забрать. Отец девочки возмутился – малышке пришлось идти пешком 5 остановок на морозе.

После огласки этой ситуации предприятие внимательно изучило обстоятельства произошедшего. Кондуктор написала объяснительную. Также сотрудники ИПОПАТ просмотрели запись камеры видеонаблюдения из автобуса. После этой проверки принудительная высадка ребенка не подтвердилась. Однако проездной действительно забрали.

«По ситуации с изъятием проездного билета учащегося из многодетной семьи проводится оценка действий кондуктора на предмет их соответствия должностной инструкции, которая предусматривает изъятие билета, если не подтверждено право на бесплатный или льготный проезд», – пояснили в предприятии.

После проверки сотрудники пообещали при необходимости принять все соответствующие меры.

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