Прокуратура начала проверку после сообщения о тараканах в ГКБ № 3 Ижевска

Прокуратура взяла проверку больницы на свой контроль
Фото: Амир Закиров
Прокуратура Ленинского района Ижевска организовала проверку ГКБ № 3 после сообщения о тараканах в палатах. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Прокуратура проверит соблюдения администрацией больницы требований федерального и санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам контроля будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напоминаем, что о тараканах в палатах стало известно из-за жалоб пациентов в соцсетях.
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