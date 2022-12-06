Прокуратура начала проверку после сообщения о тараканах в ГКБ № 3 Ижевска

Прокуратура взяла проверку больницы на свой контроль Фото: Амир Закиров

Прокуратура Ленинского района Ижевска организовала проверку ГКБ № 3 после сообщения о тараканах в палатах. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Прокуратура проверит соблюдения администрацией больницы требований федерального и санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам контроля будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напоминаем, что о тараканах в палатах стало известно из-за жалоб пациентов в соцсетях.

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