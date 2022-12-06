Мужчина сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Вечером 5 декабря напротив дома № 32А по ул. Дзержинского в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
55-летний мужчина за рулем Шевроле Круз сбил 73-летнюю пенсионерку. женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получила травмы. Ее госпитализировали.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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