Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с руководителями других фракций в республике

Фото: глава и правительство Удмуртии

6 декабря Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с руководителями других фракций в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

«Вне зависимости от партийной принадлежности, мы должны единой командой решать накопившиеся вопросы и обсуждать бюджет республики», - подчеркнул Александр Бречалов.

Встречу посвятили обсуждению социально-экономического развития республики и приоритеты при формировании бюджета на следующий год. Руководители депутатских фракций также обсудили с Бречаловым вопросы кадрового обеспечения, способы снижения госдолга и приоритеты в реализации новых экономических подходов.

Одним из направлений экономики, которые обсудили чиновники стал вопрос о ремонте систем водоснабжения и водоотведения в районах республики. Глава заверил, что продолжит оказывать финансовую поддержку в этой сфере. В первую очередь он сконцентрируется на Балезино, «где уже нечего ремонтировать, в планах капитальная замена система». Также планируется разработка базового стандарта сельской инфраструктуры.

Кроме того обсудили возможность перераспределения налоговых отчислений в федеральный бюджет. Бречалов согласился, что пора менять «подходы в этом вопросе». Но при этом глава подчеркнул, что у Удмуртии запланирован большой объем ремонтных работ в рамках нацпроектов. «Поэтому говорить о недофинсировании региона не совсем корректно», - подчеркнули в правительстве.

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