Педофила из Ижевска отправили в колонию на 15 лет за интимную переписку с маленькой девочкой

Мужчина знал о возрасте девочки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

25-летнего жителя Ижевска осудили за насильственные действия сексуального характера в отношении не достигшей четырнадцатилетнего возраста девочки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Известно, что мужчина начал переписку ребенком в телеграмме. Он разговаривал с ней на сексуальные темы, а также отправлял фотографии своих половых органов. О возрасте своей собеседницы он прекрасно знал.

Отметим, что в 2019 году он уже был осужден за совершение аналогичного преступления в отношении 9 несовершеннолетних. Тогда он отсидел в колонии 2 года и 3 месяца.

Суд отправил педофила в исправительную колонию особого режима на 15 с половиной лет. А также принудил к наблюдению у врача-психиатра. Мужчина потерял право на работу с детьми. С него взыскали 150 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

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