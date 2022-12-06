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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 12:57

Бригадир из Удмуртии умер на стройке после падения с передвижной вышки

Мужчина скончался на месте
Софья Кель
Бригадир упал с 5-метровой высоты. Фото: pixabay.com

Бригадир упал с 5-метровой высоты. Фото: pixabay.com

В Селтинском районе во время строительства склада умер бригадир. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России Удмуртии.

17 сентября 32-летний бригадир упал с передвижной вышки высотой более 5 метров. Он полученных травм он скончался на месте через некоторое время.

Перед судом предстанет ответственный за стройку мужчина. Его будут судить по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Обвиняемый признал вину в преступлении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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