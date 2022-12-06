Бригадир из Удмуртии умер на стройке после падения с передвижной вышки

Бригадир упал с 5-метровой высоты. Фото: pixabay.com

В Селтинском районе во время строительства склада умер бригадир. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России Удмуртии.

17 сентября 32-летний бригадир упал с передвижной вышки высотой более 5 метров. Он полученных травм он скончался на месте через некоторое время.

Перед судом предстанет ответственный за стройку мужчина. Его будут судить по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Обвиняемый признал вину в преступлении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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