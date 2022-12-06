Новогодний поезд Деда Мороза и Снегурочки приехал в Ижевск

Ижевчане встретились с Дедом Морозом Фото: Мария Бакланова

6 декабря в столицу Удмуртии приехал долгожданный поезд Деда Мороза и снегурочки. Встретиться с главными волшебниками новогодних праздников пришли несколько десятков юных ижевчан с родителями.

Перед приездом поезда детей развлекали Кощей Бессмертный и две Снежинки Фото: Мария Бакланова

Поезд приехал ровно в 8:00 Фото: Мария Бакланова

Дед Мороз и Снегурочка сразу же направились на площадь перед вокзалом, чтобы встретиться с детьми Фото: Мария Бакланова

Дед Мороз подарил юным ижевчанам сказку наяву Фото: Мария Бакланова

«В этом году мы отправились на Дальний Восток 22 октября и оттуда начали свое путешествие. Мы хотим побывать более чем в 130 городах и подарить всем детям и взрослым радость», – рассказала детям Снегурочка.

Дети были в восторге от мероприятия Фото: Мария Бакланова

Внутрим поезда для детей был подготовлен специальный квест Фото: Мария Бакланова

Дети, у которых было специальное приглашение смогли зайти в поезд и посетить сувенирную лавку и кафе. А также пройти интересный квест.

Дети, у которых были специальные билеты-приглашения, смогли зайти в вагоны поезда Фото: Мария Бакланова

Желающих встретиться с волшебником не остановил даже мороз в -18 Фото: Мария Бакланова

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