Новогодний поезд Деда Мороза и Снегурочки приехал в Ижевск

Ижевчане встретились с Дедом Морозом
Фото: Мария Бакланова
6 декабря в столицу Удмуртии приехал долгожданный поезд Деда Мороза и снегурочки. Встретиться с главными волшебниками новогодних праздников пришли несколько десятков юных ижевчан с родителями.
Перед приездом поезда детей развлекали Кощей Бессмертный и две Снежинки
Фото: Мария Бакланова
Поезд приехал ровно в 8:00
Фото: Мария Бакланова
Дед Мороз и Снегурочка сразу же направились на площадь перед вокзалом, чтобы встретиться с детьми
Фото: Мария Бакланова
Дед Мороз подарил юным ижевчанам сказку наяву
Фото: Мария Бакланова
«В этом году мы отправились на Дальний Восток 22 октября и оттуда начали свое путешествие. Мы хотим побывать более чем в 130 городах и подарить всем детям и взрослым радость», – рассказала детям Снегурочка.
Дети были в восторге от мероприятия
Фото: Мария Бакланова
Внутрим поезда для детей был подготовлен специальный квест
Фото: Мария Бакланова
Дети, у которых было специальное приглашение смогли зайти в поезд и посетить сувенирную лавку и кафе. А также пройти интересный квест.
Дети, у которых были специальные билеты-приглашения, смогли зайти в вагоны поезда
Фото: Мария Бакланова
Желающих встретиться с волшебником не остановил даже мороз в -18
Фото: Мария Бакланова
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