В Удмуртии автомобиль сбил человека и врезался в магазин

Водитель не справился с управлением и въехал в магазин. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

6 декабря в городе Сарапуле произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии. Автомобиль BMW Х5 совершил наезд на пешехода 2003 года рождения, а затем врезался в магазин. По предварительным данным, водитель 1986 года рождения не справился с управлением.

В результате аварии пострадали два человека. Один пострадавший отказался от госпитализации, а второго доставили в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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