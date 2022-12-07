В Удмуртии начался пожар из-за изобретения мужчины

В Удмуртии начался пожар из-за самодельной зарядки для телефона. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В одной из деревень Удмуртии начался пожар в деревянном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Как выяснилось, в нем жил безработный мужчина. Он самостоятельно собрал для своего телефона зарядное устройство, которое стало причиной возгорания.

По словам изобретателя, он всегда контролировал время зарядки, но в этот раз не уследил. Он задремал, а когда проснулся, то в углу комнаты, где заряжалось устройство, горел огонь, а едкий дым уже заполнял пространство.

Мужчина смог выбраться из дома, добежать до соседей и вызвать пожарных.

Пожарным-спасателям удалось спасти дом и веранду. При пожаре пострадала только внутренняя отделка.

Мужчина не пострадал.

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