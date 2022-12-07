С 7 декабря 2022 года по май 2023 года ограничат движение транспорта по улице Короткова в Ижевске

Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

С 7 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года ограничат движение транспорта по улице Короткова в Ижевске. Об этом сообщает Администрация города.

Ограничение введут на участке от шлюзового проезда вдоль ул. Автозаводская до межквартального проезда напротив дома по ул. Короткова, 5а.

Оно связано со строительством сетей водоснабжения к новым жилым домам вдоль ул. 10 лет Октября.

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