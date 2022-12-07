Более 15,6 тыс жителей Удмуртии привились от COVID-19 назальной вакциной

Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

На 6 декабря более 15,6 тысяч жителей Удмуртии вакцинировались от коронавируса назальной вакциной. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В целом 710 684 жителей региона проходили вакцинацию как минимум 1 раз, а 272 941 – прошли ревакцинацию. Из них 15 680 человек вакцинировались от коронавируса назальным способом.

Отметим, что чаще всего делают прививки пожилые люди. Они составляют треть от общего числа привитых. Также вакцинацию прошли 2 951 подросток с 12 до 18 лет и 1,5 тысячи беременных.

Напомним, что в Удмуртии до сих пор продолжается прививочная кампания от гриппа и ковида.

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