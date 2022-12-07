В детских садах и школах Ижевска устанавливают электромагнитные замки на входные группы

Это увеличит безопасность и защищенность детей. Фото: Администрация Ижевска

В школах и детских садах Ижевска устанавливают домофоны на входные группы, двери и калитки ограждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На модернизацию средств безопасности этой осенью выделили более 17 млн рублей из муниципального бюджета. Работы направлены на укрепление антитеррористической защищенности. Каждому родителю выдадут по специальному ключу от замков на калитке и входе в учреждение. А если они его потеряют, то после составления соответствующего акта, им выдадут новый.

Отметим, что каждое образовательное учреждение самостоятельно определяет комплекс мероприятий по безопасности, который установят в здании. Это будет зависеть от количества посетителей и количества времени, которое они проводят внутри.

«Комплексная безопасность образовательных организаций - это система, которая требует постоянной доработки. За последние пять лет в Ижевске во всех школах и детских садах, в соответствии с требованиями федерального законодательства, установлено ограждение по периметру территорий. Все здания образовательных учреждений оборудованы кнопками тревожной сигнализации, и мобильными, и стационарными», – отметила руководитель Ресурсного центра Управления образования Администрации Ижевска Наталья Шевякова.

Сейчас домофоны установили в уже примерно половине школ и детсадов города. Завершить монтаж в остальных учреждениях планируют до конца этого года.

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