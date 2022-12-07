Борьба с шинами: кто ответственен за вывоз покрышек из дворов Ижевска

Склад покрышек на улице Фронтовой в Ижевске Фото: Анастасия Захарова

Лебеди, лягушки и другие декорации из шин постепенно исчезают с придомовых территорий. Покрышки теперь относятся к отходам III-IV класса опасности, поэтому ЖЭК-арт вне закона. Это значит, что украсить двор резиновыми птицами не получится, – шины должны переработать. Проблема в том, что не все знают, что делать с отходами и куда их относить. Летом контейнерные площадки города наполнились отслужившими колесами, хотя так делать тоже нельзя. «Комсомолка» узнала, как сложилась судьба покрышек сейчас.

Шины стали частью двора Фото: Екатерина АРДАШЕВА

«Куда, если не на мусорку?»

Такой вопрос могут задать те, кто, возможно, не знает, в каких пунктах могут принимать покрышки. Регоператор не занимается вывозом опасных отходов, к которым относятся шины, поэтому они продолжают лежать штабелями рядом с мусорными контейнерами, где им совсем не место.

Обычное явление – покрышки и контейнерная площадка Фото: Анастасия Захарова

Самый простой способ избавиться от автомобильной резины – вывезти ее на экопост в Ленинском районе. Там ее отправят на переработку. Нюанс в том, что за сдачу одного колеса требуют 100-150 рублей.

«Как региональный оператор мы не должны заниматься переработкой шин. Это третий класс опасности. Но нам просто больно смотреть, как их выкидывают. Поэтому в рамках эксперимента мы принимаем покрышки на экопосту», – говорил во время открытия пункта приема вторсырья Иван Маринин, директор ООО «Спецавтохозяйство».

Покрышки до сих пор лежат на контейнерных площадках Фото: Анастасия Захарова

Тем не менее жители по незнанию выносят покрышки именно на контейнерные площадки. Тогда администрация выделила миллион рублей, чтобы решить проблему. Только за прошедший месяц вывезли из дворов 124 тонны покрышек. Несмотря на выделенные администрацией средства и частичное решение задачи, побывавшие в употреблении шины во дворах и на улицах города все же остаются.

Покрышки на ул. Софьи Ковалевской. Фото: Ольга Лоскутова

На чьих плечах лежит груз ответственности?

Ответственные за то, чтобы шины вывезли с придомовой территории, – УК или ТСЖ. Организовать начало работ можно с помощью оплаты из накоплений дома или же целевых взносов. Отметим, что принять покрышки могут в экопосту или специализированной организации. За хранение резины на придомовом участке или рядом с контейнером жильцам могут выписать штраф от 1000 до 2000 рублей, а вот для УК и ТСЖ ситуация будет более плачевная – от 100 до 250 тыс. рублей.

У всех приоритеты разные: одни выбрасывают мебель, другие – шины Фото: Анастасия Захарова

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