Игорь Асабин станет и.о. вице-премьера Удмуртии по строительству и дорогам

Игорь Асабин сейчас возглавляет Сарапульский район. Фото: /vk.com/igorasabin

Как рассказал во время своей прямой линии глава региона Александр Бречалов, и.о. вице-премьера в Удмуртии станет Игорь Асабин. Он займется вопросами строительства и дорогами.

«Человек очень опытный, сам по профессии строитель. У него хороший результат по району, он долго руководит. Московская команда, как и все хотели, постепенно уходит, а местные занимают позиции. И здорово, очень много классных ребят пришло на позиции муниципалитетов, глав городов и министерств», – прокомментировал решение Александр Бречалов.

Сейчас Игорь Асабин возглавляет Сарапульский район.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Александр Бречалов прокомментировал отказ Удмуртии от портала ИГИС и отсутствие специалистов в больницах

После трагедии в школе №88 расторгнуты контракты на охрану 30 школ Ижевска

Здание главного корпуса оружейного завода в Ижевске законсервируют в 2023 году