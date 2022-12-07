После трагедии в школе №88 расторгнуты контракты на охрану 30 школ Ижевска

Александр Бречалов провел прямой эфир с ответами на вопросы жителей республики. Фото: скриншот из видео

7 декабря глава Удмуртии провел традиционную прямую линию, во время которой отвечал на вопросы журналистов региональных СМИ и общественности. В первой половине откровенного разговора зашла речь о безопасности детей в школах. Острый вопрос Александру Бречалову задала экс-председатель Общественной палаты Ижевска, директор Centrе digital & media Анастасия Власова.

«Были проведены встречи, мы провели круглый стол, написали огромный список того, что нужно сделать. И на этом все. Тишина. После сентябрьских событий общественники вновь выехали по школам и выявили, что даже после таких событий группы быстрого реагирования не выезжают в некоторые школы по вызову тревожной кнопки», - рассказала она.

Александра Власова задала вопрос, связанный с трагедией в школе № 88. Фото: скриншот из видео

Глава региона ответил, что финансирование охраны образовательных учреждений в 2023 году будет увеличено на 600 миллионов рублей и составит 1,9 миллиардов. Кроме этого, после проведенных рейдов и проверок с ЧОПами были расторгнуты договоры на охрану 30 школ Ижевска.

«Выезжаю на объект, захожу – полный холл детей с родителями. И молодой охранник сидит спиной к входу и играет в телефоне. Это что? Вот так сотрудники относятся к своим профессиональным обязанностям. У горожан, в частности, у родителей, которые это видят, должно быть неприятие такого отношения» – подчеркнул Александр Бречалов.

Он также подчеркнул, что нужны базовые решения, снижающие риск повторения трагедии, которая произошла 26 сентября в школе №88.Тогда в результате вооруженного нападения бывшего ученика погибло 18 человек, более 20 получили ранения различной степени тяжести. За жизнь некоторых до сих пор сражаются врачи. Сам нападавший покончил с собой. Расследование уголовных дел продолжается до сих пор.

Страшная трагедия произошла 26 сентября Фото: Мария Бакланова

Практически сразу Общественная палата Ижевска инициировала проведение круглого стола, участники которого обсудили вопросы безопасности детей в школах, детских садах и других социальных учреждениях. По итогам встречи глава республики, правительство и Госсовет получили резолюцию с предложениями.

Анастасия Власова обратилась Александру Бречалову с просьбой всю информацию о принятых мерах безопасности, о возникающих проблемах и их решении, о срок исполнения сделать публичной и максимально открытой для родителей и сообщества в целом.

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