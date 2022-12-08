Фото: скриншот из прямого эфира главы Удмуртии

2023 год в Удмуртии объявили годом молодежи. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов во время прямого эфира.

Глава подчеркнул, что в следующем году планируют провести много мероприятий, посвященных патриотическому воспитанию, творчеству и музыке. Также внимание уделят борьбе с вредными привычками и здоровому образу жизни.

«С учетом того, что сегодня очень много было вопросов от молодежи, и у нас вызовов много, у нас агентство появилось, и у них масса проектов. Я думаю, логичным будет 2023-й год Годом молодежи объявить», - сказал Бречалов.

Напомним, что 2022 год в Удмуртии был объявлен годом образования.

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