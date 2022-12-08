16 новых машин скорой помощи получили больницы в Удмуртии

Фото: Александр Бречалов в телеграме @brechalov

16 машин ГАЗ и УАЗ скоро выйдут на линию в качестве машин скорой помощи в больницах Удмуртии. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Александр Бречалов.

12 машин будут находиться в автопарке централизованной Службы скорой медицинской помощи. Еще по 1 машине отправили в больницы Глазова, Воткинска, Юкаменского и Ярского районов.

Отметим, что в июле этого года министр здравоохранения России Андрей Плутницкий приезжал в Ижевск и пообещал отправить в республику 16 новых машин. Вся техника оснащена необходимым оборудованием. Внутри есть дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции легких, комплексы подачи медицинских газов и кислородные ингаляторы.

За последние 2 года в Удмуртии появилось 60 новых машин скорой помощи. Сейчас в парке СМП находятся 238 автомобилей.

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