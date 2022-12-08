Более 288 тысяч человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в Удмуртии за 2022 год

Многие прошли углубленную диспансеризацию после ковида Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С начала года более 288 тысяч жителей Удмуртии прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

237,7 тысяч человек от этого числа прошли диспансеризацию и более 50,4 тысяч – профилактические медосмотры. Среди этих пациентов есть те, у кого нашли серьезные заболевания, которые могли бы привести к инвалидности. Но благодаря лечению врачей и быстрому обнаружению этого удалось избежать.

«Например, впервые выявлено более 11 тысяч болезней системы кровообращения, около тысячи пациентов с сахарным диабетом, 308 злокачественных новообразований, из которых 70% – на ранней стадии. Все пациенты находятся под наблюдением врачей, проходят обследования и получают соответствующее лечение», - отметила главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по медицинской профилактике Ольга Краснова.

Также более 65 тысяч жителей региона прошли углубленную диспансеризацию после ковида.

«Углубленная диспансеризация направлена на выявление последствий от перенесенной коронавирусной инфекции, если такие последствия обнаружены, пациент направляется на дополнительные исследования и консультацию специалистов, может быть направлен на медицинскую реабилитацию», - отметила врач.

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