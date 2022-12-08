Грузовик сгорел на улице Телегина в Ижевске

Фото: Светлана Грачева

8 декабря примерно в 12:30 на улице Телегина в Ижевске загорелся грузовик. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пожарные ликвидировали пожар через 11 минут после поступления звонка. Площадь возгорания составила 3 кв.м.

О наличии пострадавших неизвестно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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