Грузовик сгорел на улице Телегина в Ижевске

Фото: Светлана Грачева
8 декабря примерно в 12:30 на улице Телегина в Ижевске загорелся грузовик. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Пожарные ликвидировали пожар через 11 минут после поступления звонка. Площадь возгорания составила 3 кв.м.
О наличии пострадавших неизвестно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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