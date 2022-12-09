Мемориальную доску в честь погибшего в ходе спецоперации на Украине капитана открыли в одной из школ Ижевска

Фото: Администрация Ижевска

8 декабря в школе «Гармония» в Ижевске открыли памятную доску в честь погибшего на Украине Вячеслава Матвеева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мемориал открыли в преддверии Дня героев Отечества. Матвеев является выпускником «Гармонии». Он выпустился из школы в 2012 году и поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

Матвеев погиб 21 июня в зоне СВО. Известно, что мужчина ценой своей жизни пытался вывести с поля боя оставшихся в живых бойцов. Капитан награжден медалью Министерства обороны России «Участнику маневров войск (сил) «ВОСТОК-2018», памятной медалью «50 лет 11 гвардейской ОДШБр», медалью «Участнику контртеррористической операции на Кавказе». Кроме того он получил удостоверение «Ветеран боевых действий». А также его при жизни представили к ордену Мужества.

«Вячеслав Матвеев совершил поступок, который должен стать примером для подражания подрастающего поколения. Воспитание детей и подростков должно строиться на такой истории. И о наших парнях, наших героях мы забывать не должны. У меня тоже подрастают дети, и они уже знают кто такой Слава Матвеев», – сказал заместитель Главы Администрации Ижевска Дмитрий Загребин, который посетил торжественное открытие.

Мероприятие закончилось минутой молчания.

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