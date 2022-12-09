Пьяный водитель легковушки врезался в грузовик под Ижевском

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

8 декабря на 15 км дороги «Ижевск-Малая Пурга» в Завьяловском районе произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

26-летний мужчина за рулем Renault Logan не справился с управлением и врезался в грузовик с полуприцепом Volvo, который ехал по встречной полосе. После столкновения легковушка наехала на отбойник.

В результате ДТП водитель Renault Logan получил травмы. Отметим, у него были признаки опьянения. У него взяли биологическую среду на анализы. Машину поместили на спецстоянку.

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