50 домов в Глазове остались без холодной воды

Рабочие уже решают проблему Фото: Алена Селезнева

Полсотни домов в Глазове остались без холодной воды. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте глава города Сергей Коновалов.

Причиной отключения назвали аварию на сетях холодного водоснабжения. Под отключение попал участок на улице Техническая от Удмуртской до дома 1а. Сюда вошли полсотни домов и 4 пожарных гидранта.

Сейчас специалисты уже работают на объекте. О сроках решения проблемы неизвестно.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

77% жителей Ижевска планируют встретить Новый год дома

Худеем с удовольствием: диетолог советует, как можно улучшить фигуру при помощи полезных злаков

Централизация службы скорой помощи в Удмуртии завершится в 2023 году