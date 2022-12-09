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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 8:33

50 домов в Глазове остались без холодной воды

В сетях водоснабжения произошла авария
Софья Кель
Рабочие уже решают проблему

Рабочие уже решают проблему

Фото: Алена Селезнева

Полсотни домов в Глазове остались без холодной воды. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте глава города Сергей Коновалов.

Причиной отключения назвали аварию на сетях холодного водоснабжения. Под отключение попал участок на улице Техническая от Удмуртской до дома 1а. Сюда вошли полсотни домов и 4 пожарных гидранта.

Сейчас специалисты уже работают на объекте. О сроках решения проблемы неизвестно.

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