Почти 1,5 тысяч жителей Удмуртии переселят из аварийного жилья к концу 2022 года

Власти обещали выполнить план до конца года Фото: Архив КП

1 490 человек переселят из аварийного жилья к концу 2022 года в Удмуртии. Об этом сказал глава республики Александр Бречалов во время прямого эфира 7 декабря.

В удмуртском селе Шаркан в рамках программы переселения из аварийного жилья нужно переселить 108 человек из 10 многоквартирных домов. Администрация района заключила контракт на строительство многоквартирного дома, в котором 66 жителей Шаркана получат квартиры в следующем году. Сейчас в селе переселили 34 человека и еще с 8 администрация района ведет работу.

«В 2022 году мы должны переселить из аварийного жилья 1 490 человек в 18 муниципальных образованиях. Идем по плану. Дальнейшие действия по переселению, после 2024 года, обсуждаем сейчас с правительством России»,– сказал Глава.

Отметим, что за все время существования программы в Удмуртии из аварийного жилья переселили 2 542 человека.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

50 домов в Глазове остались без холодной воды

Пьяный водитель легковушки врезался в грузовик под Ижевском

Оловянные солдатики, мясо и чача: 5 необычных взяток, которые брали и давали в Удмуртии