Оловянные солдатики, мясо и чача: 5 необычных взяток, которые брали и давали в Удмуртии

Взятки берут не только деньгами Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

9 декабря отмечается День борьбы с коррупцией. «Комсомолка» собрала пять интересных историй о том, чем же брали взятки в Удмуртии за последние десять лет. А следственное управление Следственного комитета России по Удмуртии рассказало о том, сколько новых уголовных дел возбудили в текущем году.

Чача за больничный

Одни любят деньги, другие – алкоголь, причем не всегда элитный. Так в 2016 году врач из Ижевска сделал липовый больничный уставшему от работы горожанину. Наградой за труды стала виноградная водка. Не успел доктор насладиться напитком, как появились неприятные известия: махинацию раскрыли. Дальнейшая судьба доктора неизвестна.

Мясная взятка

Инспектор ДПС в декабре 2013 года решил сделать себе подарок к приближающимся новогодним праздникам. Он задержал водителя, который совершил административное правонарушение, но не стал привлекать его к ответственности. Вместо этого попросил свинину, говядину и фарш аж на 5 тысяч рублей.

Конечно, экономия на продуктах существенная. Вот только платить пришлось гораздо больше: нерадивому инспектору присудили штраф в размере 203 068 рублей. Заодно он на год лишился права занимать должности в правоохранительных органах.

Оловянные солдатики для души

Зачем мучить студентов физкультурой? Вот и преподаватель ИжГТУ так рассудил. Но просто так ставить зачеты доцент не стал и решил поиметь профит от студентов. Мужчина попросил учащихся купить ему оловянных солдатиков, краску и поставил им заветные оценки.

Казалось бы, и сумма взятки небольшая – менее полутора тысяч рублей, и обе стороны довольны. Вот только гениальный план неожиданно дал сбой: дело дошло до суда. Мужчина заплатил штраф 10 тысяч рублей.

Рулонные шторы и карниз

Каждая школа нуждается в мебели, ремонте, технике… Закупки всего необходимого производит Минобрнауки, предприимчивый сотрудник которого решил поживиться на подрядчике.

Чиновник попросил 2,3 миллиона рублей, а в ответ обеспечил победу в аукционе на поставку мебели в школу. Бонусом он попросил карнизы, рулонные шторы и жалюзи в свой загородный дом, причем с установкой.

Однако бесплатный сыр (или шторы) бывают только в мышеловке. Обиженный таким отношением подрядчик обратился в полицию. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере пятидесятикратной суммы подкупа.

Деликатесная рыба на закуску к мосту

И напоследок мы оставили дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Напомним, его осудили на 10 лет и приговорили к штрафу 275 миллионов рублей, но выпустили на свободу по состоянию здоровья.

По версии следствия, Соловьев при строительстве мостов через реки Каму и Буй получил взятки от подрядчиков на 139 млн рублей, а также долю в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. За это глава Удмуртии должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную выплату из федерального и регионального бюджетов, а также лицензии на геологическое изучение и разведку недр и добычу песка и песчано-гравийной смеси.

В деле в качестве свидетеля фигурировал бывший заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии и тезка бывшего главы Александр Соловьев. Кстати, во время судебного процесса его называли Соловьевым-маленьким.

Бывший замминистра сообщил, что его привлекли к переговорам по получению взяток. Он утверждал, что за свое посредничество он ничего не получал, но в деле не единожды фигурировала рыба муксун.

Первый раз – в декабре 2014 года. Тогда концессионер прилетел в Ижевск на частном самолете, из которого выгрузили три коробки: в двух было 50 млн рублей взятки, в одной – деликатес. Далее показания о том, которому из Соловьевых предназначалась рыба, расходятся. По одной версии, ее забрал Соловьев-маленький, по другой – Соловьев-большой. Второй раз рыба появилась в декабре 2015: ее привезла дочь замминистра, а тот передал ее главе региона и поздравил с Новым годом.

Как идет борьба с коррупцией в этом году?

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии, всего в этом году уже успели возбудить 341 дело коррупционной направленности. 109 из них уже направлено в суд. Удалось возместить ущерб 3,5 млн рублей. Также арестовано имущество обвиняемых на сумму 28 млн рублей.

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