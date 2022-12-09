Гороскоп на день: 10 декабря Львы совершают ошибки, а в Козерогах просыпается страсть

Любое будущее можно изменить Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказал, что ждет представителей различных знаков зодиака 10 декабря.

Овен

В голове рождаются идеи, как и что подготовить к новому году. Очень вовремя. Начинайте постепенно готовить подарки и продумывать наряды. Стиль и тщательная продуманность – ваш конек.

Телец

Не сидите на месте. День прекрасен для прогулок и отдыха. Все виды активностей вам только на пользу. Уделите время на то, чтобы продумать бюджет на ближайшее время.

Близнецы

Доверять слухам не стоит. Гоните от себя непроверенную информацию. Ваши друзья и близкие желают вам только добра. Наслаждайтесь отдыхом.

Рак

Влюбленность – прекрасное чувство. Холостяки ни в коем случае не должны отказываться от шанса обрести свою вторую половинку. А вот семейные люди должны все тщательно взвесить: стоит ли законного супруга менять на новое увлечение.

Лев

Вы учитесь на своих ошибках. И это не признак глупости. Просто вы осваиваете такие вершины, на которых мало кто бывал. При настойчивости и упорстве вы сможете много добиться.

Дева

То, чем вы уже обладаете, может показаться недостаточным. Вам захочется новую квартиру, машину или хотя бы микроволновку. Если вы сможете превратить недовольство в хороший азарт, то вскоре сможете позволить себе все нужные обновки. Главное, не застревайте в жалости к себе любимому.

Весы

Ждите гостей. Вы радушный хозяин и встреча у вас дома – удача для каждого. Можно продумать тему вечеринки. Хорошо будет разнообразить застолье веселыми конкурсами и играми на свежем воздухе.

Скорпион

Пока наводить порядок. Если мысли в голове не поддаются дрессировке, то начните хотя бы с уборки в доме. Как только вещи окажутся на своих местах, составляйте свой план на декабрь. Это поможет вес успеть.

Стрелец

От вас ждут помощи. Окружающие готовы буквально расписать ваш день по минутам, чтобы вы решили все их проблемы. Не стесняйтесь отказывать в тех случаях, когда человек вполне может справиться и сам.

Козерог

В женщинах-козерогах проснется чувственность. Им страстно хочется очаровывать и сводить мужчин с ума. И у вас это превосходно получится. А мужчины, рожденные под знаком козерога, проявят хозяйственность и будут работать, не покладая рук.

Водолей

Вам хочется выкинуть из своей жизни все лишнее. Не горячитесь. Этот день посвятите прогулкам, легким разговорам и личным делам. Позаботьтесь о своем душевном равновесии. Расслабляющая ванна будет очень кстати.

Рыбы

Сегодня может быть много споров. Когда будете отстаивать свою позицию, то не забывайте об эмоциях. Они не должны вас захлестывать. И тогда вы сможете убедить собеседника в своей правоте.

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