Водитель умер в столкновении двух грузовиков в Удмуртии

Водитель УАЗа скончался. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
9 декабря на 11 км дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» Малопургинского района Удмуртии произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Дорожная авария случилась примерно в 13:40. 39-летний мужчина за рулем УАЗ Профи врезался в грузовик Вольво с полуприцепом, под управлением 45-летнего водителя.
В результате ДТП водитель УАЗа скончался.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают оперативные службы.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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