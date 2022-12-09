Мужчина из Удмуртии погиб при пожаре в собственном доме

Пожар скорее всего произошел из-за неисправности обогревающего устройства. Фото: СУ СК России по Удмуртии @susk18
В селе Селты при пожаре погиб 44-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
8 декабря в доме мужчины произошел пожар. Скорее всего, возгорание началось из-за неисправности обогревательного прибора. Следователи нашли его тело при осмотре места происшествия.
Сейчас специалисты опрашивают соседей и родственников погибшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
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