Коммунальные службы Ижевска перевели на усиленное дежурство из-за сильных снегопадов

Дорожники занялись подготовкой к снегопадам с обеда. Фото: Олег Бекмеметьев ВКонтакте

Коммунальщиков в Ижевске перевели на усиленное дежурство на все выходные. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в своих соцсетях.

Напомним, что в ближайшие 3 дня в Удмуртии ожидаются продолжительные снегопады. Дорожники готовились к непогоде с обеда. Тогда они посыпали дороги противогололедным материалом. К расчищению дорог спецтехника приступит после вечернего час пика. Особое внимание уделят улицам, по которым курсирует общественный транспорт. После этого будут расчищать межквартальные дороги и улицы частного сектора. Через 2-3 дня после окончания снегопадов город полностью очистят от осадков. Подходы к подъездам и дворы также пообещали держать в чистоте все выходные.

Если горожан не будет устраивать качество работы подрядчиков, то они могут пожаловаться в определенные спецслужбы. Напоминаем, что ранее «Комсомолка» рассказывала куда стоит обращаться с претензиями.

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