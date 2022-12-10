10-летний мальчик из Ижевска участвует в шоу «Голос. Дети»

Лев Смирнов Фото: Амир Закиров

10-летний Лев Смирнов из Ижевска принимает участие в десятом сезоне популярного песенного шоу «Голос. Дети» (0+) на Первом канале. На слепом прослушивании Лев исполнил песню «Я буду помнить» группы «Рондо».

Лев исполнил песню «Я буду помнить» группы «Рондо». Фото: скриншот с видео

«Я же сказал, я порву этот зал», - прокричал мальчик после выступления, когда к нему развернулись певица МакSим и Баста. Лев решил пойти в команду МакSим.

«Молодец, отличный выбор, пойдем очень далеко с тобой!», - подчеркнула МакSим.

Напомним, в прошлом году Лев участвовал в финале конкурса «Голос Ижевска» (0+), который организовала Centre digital & media. На Центральной площади столицы Удмуртии мальчик выступил перед тысячами горожан в День города.

Лев начал заниматься вокалом в 5 лет, он воспитанник детской эстрадной студии «Дельфин», лауреат международных конкурсов.

Лев Смирнов

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