Парковка напротив лицея №24 в Ижевске будет запрещена

Фото: архив КП

В Ижевске на ул. Советская совсем скоро будут установлены новые дорожные знаки. Документ уже опубликовали на сайте администрации столицы Удмуртии.

Так, парковаться у дома №22а по ул. Советская – это напротив лицея №24 – теперь будет запрещено. Здесь установят знак «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор», «Время действия с 22:00 до 06:00» и «Зона действия».

Знаки появятся уже через 20 дней. Автомобилистов просят быть внимательными.

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