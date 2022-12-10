В сквере Победы в Ижевске установили стелу «Город трудовой доблести»

Фото: пресс-служба города Ижевска

В Ижевске в сквере Победы, напротив Вечного огня установили 17-метровую стелу «Город трудовой доблести». На ней размещен указ президента России о присвоении Ижевску этого звания.

Стелу окружают три пилона с картинами из каслинского литья – здесь изображены оружейники, металлурги, медсестры и врачи в госпиталях. Эти картины выполнили московские архитекторы и художники, основываясь на архивные фотографии.

«Я не могу не радоваться тому факту, что людям, которые в тылу приближали этот заветный день, уделяется все больше и больше внимания. Очень символично, что спустя 55 лет после того, как у нас появился монумент боевой и трудовой славы с Вечным огнем, мы открываем стелу трудовой доблести», – подчеркнул глава Ижевска Олег Бекмеметьев, который присутствовал на торжественном открытии стелы.

Кроме него были еще заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества Алексей Кондратьев и представители трудовых династий Ижевска.

Напомним, 2 июля 2020 указом президента Владимира Путина столице Удмуртии присвоено звание «Город трудовой доблести». Кроме Ижевска статус присвоили еще 20 городам.

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