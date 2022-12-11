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НовостиОбщество11 декабря 2022 4:03

Погода в Ижевске на день: 11 декабря ожидаются метели с усилением ветра до 17 м/с

На дорогах будут образовываться снежные заносы
Екатерина АРДАШЕВА
Прогноз погоды в Ижевске на воскресенье, 11 декабря

Прогноз погоды в Ижевске на воскресенье, 11 декабря

Фото: Олег УКЛАДОВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на воскресенье.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 11 декабря в Ижевске вновь ожидаются сильные снегопады.

Температура воздуха днем установится в пределах -4.. -6°С. Скорость южного ветра составит 9-14 м/с, отдельные порывы будут достигать 15-17 м/с. На дорогах возможны снежные заносы и накат.

К вечеру столбик термометра не опустится ниже -5 °С. Ветер не изменит направления, но снизит скорость до 5 м/с. Снегопады продолжаться, вероятно, с прежней силой.

Желаем вам отличного дня!

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