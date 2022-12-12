Хоккеисты Ижевска «Ижсталь» проиграли хоккейному клубу в Туле

Игра закончилась со счетом 4:1. Фото: пресс-служба «Ижсталь»

11 декабря «Ижсталь» сыграл очередной матч в рамках кубка Шелкового пути. Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, на этот раз матч прошел против Тульской команды АКМ.

Счет открыли на 11 минуте хозяева льда. Отличился Воронков. Во втором периоде счет вели все также туляки, однако ижевской команде тоже удалось забить шайбу. На перерыв команды ушли со счетом 2:1.

Во время третьего периода удача вновь была на стороне АКМ. Они забили еще 2 шайбы. В результате игра закончилась со счетом 4:1 в пользу тульской команды.

«Могу сказать, что матч мне понравился. Хорошая игра с обеих сторон. Обилие моментов и у нас, и у соперника. Так получилось, что АКМ реализовал моменты, а мы – нет. Отсюда и результат. Наши игроки немного не услышали, что делать, чтобы шайба пересекала линию ворот. Все матчи важны. То, что команды идут плотно в турнирной таблице, - это хорошо. У всех команд есть шанс попадания в плей-офф. Важна каждая смена и период», – сказал главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

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