Женщину из Ижевска отправили в колонию на почти 8 лет за убийство сожителя

Приговор в законную силу не вступил Фото: Константин ИВШИН

В Ижевске осудили 45-летнюю местную жительницу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, ее судили по статье «Убийство».

В марте этого года женщина поссорилась со своим сожителем во время пьянки. Обвиняемая взяла нож стола и 4 раза ударила мужчину: 3 удара в область задней поверхности грудной клетки и 1 – в шею.

Суд отправил женщину в исправительную колонию общего режима на 7 с половиной лет. Приговор в законную силу не вступил.

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