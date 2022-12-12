Под предлогом снятия порчи мошенница похитила у пенсионерки из Ижевска деньги

Мошенница якобы снимала порчу через интернет Фото: Мария Бакланова

В Ижевске 66-летняя местная жительница стала жертвой целительницы-шарлатанки в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ижевчанка познакомилась на сайте знакомств с мужчиной из другого города. В ходе общения она пожаловалась собеседнику на трудности жизни. Он посоветовал ей обратиться к его знакомой, которая умеет дистанционно снимать порчу. Женщина обратилась к «целительнице». За снятие сглаза та попросила 15 600 рублей. После этого она, также как и новый знакомый по переписке перестали выходить на связь.

Вечером женщина поделилась историей со своей дочерью и та поняла, что мама попалась на удочку мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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