Группировку техники для расчистки улиц от снега усилили в Ижевске

Сегодня от снега очистят тротуары, остановки и межквартальные проезды Фото: Архив КП

В столице Удмуртии усилили группировку техники и дорожных рабочих, расчищающих город от сугробов. Об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев в своих соцсетях.

Сейчас подрядчики задействуют всю имеющуюся у них технику. К ним на помощь прислали машины организаций и предприятий города.

Перед службами поставлена задача привести город в порядок за 2-3 дня. Этой ночью подрядчики расчищали дороги, по которым ходит общественный транспорт. А сегодня перед ними стоит задача очистить от снега тротуары, остановки и межквартальные проезды.

Власти также подготовили трансляции, на которых жители Ижевска могут в режиме онлайн следить за передвижением коммунальной техники в городе.

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