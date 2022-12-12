Международный цирковой фестиваль не состоится в Ижевске в 2023 году

Фестиваль ежегодно проводили в Ижевске с 2008 года
Фото: Рая ИБРАГИМОВА
В 2023 году в Ижевске вновь не проведут Международный цирковой фестиваль. Об этом сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев в эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (16+).
Причиной отмены мероприятия являются закрытые границы. До этого артисты съезжались в столицу Удмуртии со всего мира, но сейчас «по некоторым политическим причинам» это невозможно.
«Нам статус международного до межрегионального опускать не хочется. Ижевский зритель привык к высокому уровню, к номерам мирового уровня. Так что подождем, посмотрим», – сказал Соловьев.
Напомним, что международный фестиваль циркового искусства ежегодно проводили в Ижевске с 2008 года. Череда шикарных представлений прервалась после марта 2020 года. В 2021 году мероприятие отменили из-за коронавируса.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Погода на неделю в Удмуртии
Под предлогом снятия порчи мошенница похитила у пенсионерки из Ижевска деньги
Группировку техники для расчистки улиц от снега усилили в Ижевске