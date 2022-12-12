Международный цирковой фестиваль не состоится в Ижевске в 2023 году

Фестиваль ежегодно проводили в Ижевске с 2008 года Фото: Рая ИБРАГИМОВА

В 2023 году в Ижевске вновь не проведут Международный цирковой фестиваль. Об этом сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев в эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (16+).

Причиной отмены мероприятия являются закрытые границы. До этого артисты съезжались в столицу Удмуртии со всего мира, но сейчас «по некоторым политическим причинам» это невозможно.

«Нам статус международного до межрегионального опускать не хочется. Ижевский зритель привык к высокому уровню, к номерам мирового уровня. Так что подождем, посмотрим», – сказал Соловьев.

Напомним, что международный фестиваль циркового искусства ежегодно проводили в Ижевске с 2008 года. Череда шикарных представлений прервалась после марта 2020 года. В 2021 году мероприятие отменили из-за коронавируса.

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