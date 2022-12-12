Алина Загитова стала лучшей телеведущей 2022 года

Ведущая Алина Загитова на съемках нового сезона шоу «Ледниковый период» в Лужниках. Фото: Волошина Наталья

Вот уже третий год подряд, по мнению посетителей сайта kp.ru., Олимпийская чемпионка и ведущая шоу «Ледниковый период» Алина Загитова становится лучшей телеведущей года

Традиционно «Комсомолка» устроила голосование за титул лучшей телеведущей. За победу в ежегодном голосовании «Комсомолки» сразились 10 красавиц: Алина Загитова, ее соведущая и коллега на льду Анна Щербакова, Екатерина Стриженова, Ольга Бузова, Юлия Барановская, Ольга Скабеева, Елена Малышева, Дарья Златопольская, Екатерина Андреева и Лера Кудрявцева.

Максимальное количество голосов отдали именно за ведущих шоу «Ледниковый период»: Алину Загитову и Анну Щербакову. Девушки набрали 49,83% и 43,43% голосов соответственно.

Отметим, что критику Алина получает в свой адрес уже не первый год, но она работает над собой и становится все лучше, что и отмечают телезрители. Чемпионка продолжает свой карьерный путь телеведущей и собирает не только награды, но и любовь поклонников.

«Думаю, что обе девочки очень хорошие, очень сильные. Алина в этом году значительно лучше, чем в прошлом. Думаю, что это справедливо. Она совершенствуется», – прокомментировала тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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