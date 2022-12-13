Интимные услуги оказывали в одном из массажных салонов Ижевска

Девушек оштрафовали на 100 тысяч каждую
Фото: Амир Закиров
В Ижевске осудили 4 местных жительниц. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, они обвинялись в организации занятий проституцией.
Одна из девушек арендовала нежилое помещение и зарегистрировала его как массажный салон. Но внутри организовала притон. Она и 3 другие женщины контролировали работу своих работниц.
Суд наказал девушек штрафом в размере 100 тысяч рублей каждой, а также конфисковал часть их имущества. Приговор в законную силу не вступил.
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