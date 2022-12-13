Эльвира Пинчук назвала критику нового портала самозаписи к врачу в Удмуртии звоночком для Минздрава

Фото: Эльвира Пинчук ВКонтакте @pinchuk_e
Накануне в Удмуртии стали доступны новые способы записи к врачу, в том числе через онлайн портал. И как сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук в своих соцсетях, публика встретила нововведение в основном негативно.
«В комментариях – оперативная и, в основном негативная, реакция на изменения способов записи к врачу. «Звоночек» для Минздрава Удмуртии и Регионального медицинского информационно-аналитического центра – необходимо как можно скорее выяснить причины системных сбоев и устранить технические неполадки на новом портале самозаписи», – написала Пинчук.
Кроме того, запись по телефону горячей линии Минздрава и по единому номеру 122 тоже не всегда проходит удачно. Чаще всего люди сталкиваются с долгим ожиданием оператора или вообще невозможностью дозвониться до регистратуры. Также люди не довольны неотработанными алгоритмами записи и отсутствием телефонов регистратур на сайтах больниц.
Пинчук попросила сообщать о недоработках в техподдержку сервисов. Это поможет быстрее устранить неисправности.
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