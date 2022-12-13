Последние новости Ижевска на утро 13 декабря: Отмена фестиваля циркового искусства, запись к врачу через новый портал и победа Алины Загитовой в конкурсе на лучшую телеведущуюю

Традиционный дайджест новостей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 13 декабря. День обещает быть ясным и солнечным. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Алина Загитова стала лучшей телеведущей 2022 года

Вот уже третий год подряд олимпийская чемпионка становится победительницей в голосовании за лучшую телеведущую. В этом году Загитова собрала практически половину всех голосов.

Ведущая Алина Загитова на съемках нового сезона шоу «Ледниковый период» в Лужниках. Фото: Волошина Наталья

Отмена фестиваля циркового искусства

В Ижевске вновь отменили Международный фестиваль циркового искусства. На этот раз – из-за политических причин и закрытых границ.

Фестиваль ежегодно проводили в Ижевске с 2008 года Фото: Рая ИБРАГИМОВА

Под предлогом снятия порчи мошенница обокрала пенсионерку

Дороговато нынче обходятся знакомства в интернете. Пенсионерка из Ижевска начала общение с мужчиной на сайте знакомств. Кто бы мог подумать, что эта история приведет ее к обращению к «целительнице» и утрате денег.

Мошенница якобы снимала порчу через интернет Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии появился единый номер для записи к врачу

Теперь жители Умуртии смогут записаться на прием позвонив по номеру 122. Власти также подготовили несколько альтернатив: горячая линия минздрав и новый портал самозаписи.

В Удмуртии отказались от ИГИС Фото: Амир Закиров

Группировку техники для расчистки улиц от снега усилили в Ижевске

В столице Удмуртии усилили группировку техники и дорожных рабочих, расчищающих город от сугробов. Сейчас подрядчики задействуют всю имеющуюся у них технику. Власти пообещали привести город в порядок через 2-3 дня.

Вчера власти обещались очистить от снега тротуары, остановки и межквартальные проезды Фото: Архив КП

Новый состав ЦИК Удмуртии утвердили

На должность председателя комиссии, ожидаемо, назначили Светлану Пальчик. Также во время заседания утвердили заместителя председателя и секретаря региональной ЦИК.

Фото: ЦИК Удмуртии ВКонтакте @cik_udm

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